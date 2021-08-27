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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222021Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-69-29

    Факс

    Адрес электронной почты

    maslennikovann@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Масленникова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222021Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году

    Начальная цена

    385 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Автомобильным транспортом: Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 15 дней). Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты качества завода-изготовителя на продукцию. Максимальная цена позиции не более 40 000 тыс. руб. без НДС.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт микрофонный студийного оборудования связи участника ПМ50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Пульт микрофонный студийного оборудования связи участника ПМ50П"

    Кол-во: 1.000

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