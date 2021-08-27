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Наименование закупки
Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 14:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Почтовый адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Контактный телефон
+7 34241 7-69-29
Факс
Адрес электронной почты
maslennikovann@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Масленникова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222021Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году
Начальная цена
385 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Автомобильным транспортом: Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 15 дней). Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификаты качества завода-изготовителя на продукцию. Максимальная цена позиции не более 40 000 тыс. руб. без НДС.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
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