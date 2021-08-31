Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и вспомогательных материалов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электрооборудования и вспомогательных материалов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 19:0031.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222011Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222011

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и вспомогательных материалов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:37

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Опросный_лист_АВ_0_4кВ_ТП_1_яч__2_11045287_2380_Ф_31_05_2021_.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-70 доб. 65669

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    T.Mescheryakova@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещерякова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования и вспомогательных материалов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 19:00 GMT +331.08.2021 19:0031.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222011Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и вспомогательных материалов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    309 802,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский филиал ООО "Газпром энерго", Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут , ул. Производственная, д. 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический Электрон М Э06В-52-41-1000А-380АС-НР220АС-ПЭ220DC-434Р-ВКС 1000А 220/380В 4НО+4НЗ 20кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Бензин-растворитель Нефрас С-50/170 1Л ГОСТ 8505-80"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Герметик силиконовый Зубр Эксперт "Мотор" красный 280МЛ +250ГРАД ЦЕЛЬС картридж 41245-5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Герметик-прокладка автомобильный 180Г ОАО "Казанский Завод Синтетического Каучука" ТУ 2384-031-05666764-96"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПростоКраска ПФ-115 черная 0.9КГ ЗАО "Эмпилс" ГОСТ 6465-76 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПростоКраска ПФ-115 зеленая 0.9КГ ЗАО "Эмпилс" ГОСТ 6465-76 Россия"

    Кол-во: 9.500

    "Позиция 7"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПростоКраска ПФ-115 красная 0.9КГ ЗАО "Эмпилс" ГОСТ 6465-76 Россия"

    Кол-во: 9.500

    "Позиция 8"

    "Грунт-эмаль по ржавчине КрасКо Нержамет зеленая 25КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Грунт-эмаль по ржавчине Нержамет черная 3КГ"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76744
    Приобретение антикорозионных композиций
    Приобретение антикорозионных композиций
    76744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    514 280
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76772
    Преобретение эмалевого покрытия
    Преобретение эмалевого покрытия
    76772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    321 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77715
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    77715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ АТСП
    Ценовой запрос № 77780
    Поставка краски
    Поставка краски
    77780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    2 242
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 78082
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    78082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    42 373
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78272
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    78272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    62 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО «Газпром инвестпроект»
    Ценовой запрос № 78826
    Поставка незамерзающей жидкости
    Поставка незамерзающей жидкости
    78826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    67 796
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 74430
    Поставка лакокрасочной и сопутствующей продукции для Северной ВЧ
    Поставка лакокрасочной и сопутствующей продукции для Северной ВЧ
    74430
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    29 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить