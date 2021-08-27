Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета. Поставщик должен поставить на склад Покупателя весь объем Товара, указанный в Приложении №1, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, указанной на первом листе Договора. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.