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    Главная / Торги / Срочная закупка_Аппарат телефонный проводной, стационарный Ritmix RT-007 для Нижегородского филиала и филиала в Республике Марий Эл.

    Срочная закупка_Аппарат телефонный проводной, стационарный Ritmix RT-007 для Нижегородского филиала и филиала в Республике Марий Эл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221977Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221977

    Наименование закупки

    Срочная закупка_Аппарат телефонный проводной, стационарный Ritmix RT-007 для Нижегородского филиала и филиала в Республике Марий Эл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 10:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 66-00-90 доб. 79914574960

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    n.igon_kina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игонькина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная закупка_Аппарат телефонный проводной, стационарный Ritmix RT-007 для Нижегородского филиала и филиала в Республике Марий Эл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221977Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная закупка_Аппарат телефонный проводной, стационарный Ritmix RT-007 для Нижегородского филиала и филиала в Республике Марий Эл.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 43, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору (Договор (до 500 тыс.руб.), цена за 1 шт., с учетом доставки. Доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат телефонный проводной, стационарный Ritmix RT-007, только белый цвет"

    Кол-во: 1.000

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