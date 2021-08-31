www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 10:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Контактный телефон
+7 812 455-02-68
Факс
+7 812 455-02-55
Адрес электронной почты
r.marinova@gazpromexpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маринова Радостина Антонова
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221966Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства
Начальная цена
81 187,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, лит. А, ДЦ «Преображенский Двор», 6 этаж, офис 604Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик осуществляет поставку товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых с даты заключения Договора. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной/ УПД, при наличии оригинала счета у Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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