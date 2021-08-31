Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик осуществляет поставку товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых с даты заключения Договора. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной/ УПД, при наличии оригинала счета у Покупателя.