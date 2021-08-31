Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства

    Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221966Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221966

    Наименование закупки

    Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 10:51

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Юридический адрес

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Контактный телефон

    +7 812 455-02-68

    Факс

    +7 812 455-02-55

    Адрес электронной почты

    r.marinova@gazpromexpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маринова Радостина Антонова

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221966Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сопутствующих товаров для видеопроизводства

    Начальная цена

    81 187,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, лит. А, ДЦ «Преображенский Двор», 6 этаж, офис 604Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик осуществляет поставку товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых с даты заключения Договора. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной/ УПД, при наличии оригинала счета у Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Палитра корректоров Cinema Secrets Ultimate 5 в 1 601(18), 602(65), 603(21), 605(61), 607(19)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фрост-рама разборная Fotokvant FRR-122 Light для съемки алюминий черный 122х122"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Очиститель аэрозоль Kenro Kenair Clean Air Duster для бесконтактной чистки оптики сжатым воздухом 0.385КГ 0.52Л баллон с насадкой Master Kit"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Набор маркеров Kores 3ММ 4ШТ для досок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Очиститель Carl Zeiss для оптики 0.12Л 2 флакона с пульверизатором с салфеткой из микрофибры 180х180ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Радиомаяк аварийно-спасательный для поиска БПЛА tBeacon Amber (ТигроМух) 2х30ММ 6Г"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77840
    Закупка клапанов для гидроэлеватора СПБУ Арктическая
    Закупка клапанов для гидроэлеватора СПБУ Арктическая
    77840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    369 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 79582
    Клапан перепуска_ЮФ
    Клапан перепуска_ЮФ
    79582
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    494 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 80900
    Клапан перепуска для Ми-8_ЮФ
    Клапан перепуска для Ми-8_ЮФ
    80900
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    494 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 82478
    Поставка стартер-генераторов СТГ-12ТМО-1000 для нужд ОАО "Томскгазпром
    Поставка стартер-генераторов СТГ-12ТМО-1000 для нужд ОАО "Томскгазпром
    82478
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    445 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 84963
    Поставка блока управления газотурбинных электростанций ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Поставка блока управления газотурбинных электростанций ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"
    84963
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    55 833
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить