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Наименование закупки
Поставка Кабельно-Проводниковой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 10:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белогуров Константин Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Кабельно-Проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221962Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Кабельно-Проводниковой продукции
Начальная цена
1 746 044,77
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 дней с момента 100% поставки. Доставка включена в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 37.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.155
Кол-во: 0.085
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.180
Кол-во: 0.020
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.085
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.020
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.030
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 0.058
Кол-во: 0.030
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.080
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.004
Кол-во: 60.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 118.000
Кол-во: 0.040
Кол-во: 0.025
Кол-во: 50.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.140
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.080
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