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    Главная / Торги / Поставка напитка специального (кисель фруктовый/ягодный) для Астраханской ВЧ

    Поставка напитка специального (кисель фруктовый/ягодный) для Астраханской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221955Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221955

    Наименование закупки

    Поставка напитка специального (кисель фруктовый/ягодный) для Астраханской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 10:32

    Документация процедуры

    АВЧ_21_194_2465.pdf

    АВЧ_21_194_2465.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 85146 7-09-21

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    I.Voronceva@avch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронцева Ирина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка напитка специального (кисель фруктовый/ягодный) для Астраханской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221955Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напитка специального (кисель фруктовый/ягодный) для Астраханской ВЧ

    Начальная цена

    201 754,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напиток серии "Напитки при вредных условиях труда" "VitaPRO" ™ ЛЕОВИТ Кисель фруктовый/ягодный детоксикационный 20Г"

    Кол-во: 14411.000

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