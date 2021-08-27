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    Главная / Торги / Приобретение ТМЦ, г.Челябинск

    Приобретение ТМЦ, г.Челябинск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221949Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221949

    Наименование закупки

    Приобретение ТМЦ, г.Челябинск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 10:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 351 239-97-15

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    korotysheva-lm@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротышева Лариса Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение ТМЦ, г.Челябинск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 11:00 GMT +327.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221949Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ТМЦ, г.Челябинск

    Начальная цена

    205 198,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 454021, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.43аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Перечень ТМЦ в файле Заявка во вложении. Цена товара включает в себя стоимость доставки на склад покупателя. Требуется предложение только на весь перечень товаров. Требуется оригиналы товаров на все позиции. Аналоги не рассматриваются. Срок доставки на склад покупателя (г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д. 43а) не более 30 (Тридцати) календарных дней. Для МСП: Оплата Товара осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) Общей цены Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной. Для не МСП: Оплата Товара осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) Общей цены Договора в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Импульсный паяльник ЗУБР "Профессионал" в наборе, 2 сменных жала, канифоль, припой, 150Вт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Подставка ЗУБР "Мастер" для паяльников, пластик арт. 55465"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Лупа складная настольная 3х PL4426 ( TH-7006A) (EL-006)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Штатив держатель плат "третья рука" с лупой х2.5 (12-0250)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Горелка газовая на бутановый баллон, пьезоподжиг// Сибртех арт. 91421"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Газ всесезонный 220гр "Следопыт""

    Кол-во: 79.000

    "Позиция 7"

    "Набор комбинированных ключей в сумке 13 шт (8-32) "Профарсенал""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "17мм Ключ комбинированный с трещоткой шарнирный W0427J/Wynns Tools"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "19мм Ключ комбинированный с трещоткой шарнирный W0427L/Wynns Tools"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "13мм Ключ комбинированный с трещоткой шарнирный W0427F/Wynns Tools"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "10мм Ключ комбинированный с трещоткой шарнирный W0427C/Wynns Tools"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "180*2,5*22 круг отрезной "Луга""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "115*2,5*22 круг отрезной по камню "Луга""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "125*2,5*22 круг отрезной "Луга""

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 15"

    "230*2,0*22 круг отрезной "Луга""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "REXANT Ножницы с двумя острыми концами прямые 145мм 12-4925-9"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "200 мм плоскогубцы комбинированные ЗУБР арт. 22024-1-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "125 мм кусачки-бокорезы S-105B/Wynns Tools"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 19"

    "Болторезы KNIPEX Коболт KN-7112200"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Бокорезы для электроники KNIPEX KN-7861125ESD"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "STAYER RSS 20L набор торцовых головок 20 предм."

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Набор комбинированных ключей 6-22 мм, 12 шт MATRIX арт.15412"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "500мм (8мм треуг.зуб) Ножовка по дереву"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Ножовка по металлу 300мм WS09B/Wynns Tools"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Набор резьбонарезной (40 предметов) W0442/Wynns Tools"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "10,0 ц/х сверло удл. (300мм) титан СТС-020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "12,0 ц/х сверло удл. (300мм) титан СТС-020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "8,0 ц/х сверло удл. (300мм) титан СТС-020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Набор надфилей алмазных (10 шт.) 140х50х3 мм MATRIX / арт.15832"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "250мм Ножницы по металлу рычажные правые W1110В/ Wynns Tools"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Пинцет анатомический ПМ-12, 200х2,5 мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Ключ разводной 200/38мм,KRAFTOOL арт. 27258-20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "КТР №2 (НИЗ Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "КТР №3 (2") Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Кабелерез "ЭЛЕКТРИК", высоковольтный до~1000В, кабель до 60 мм2// ЗУБР арт. 23331-24_z01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Набор шоферского инструмента 1/2, 1/4, пластиковый кейс, 94 предм. STELS арт.14106"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "КПТД-3/1 (Т4), Паста теплопроводная кремнийорганическая 20гр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Припой ЗУБР, ПОС 61, трубка с канифолью, 200г, 1мм арт. 55450-200-10С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Набор слесарно-монтажный 58 пред. ЗУБР "ЭКСПЕРТ" арт. 27670-Н58"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Набор ручного инструмента 104 предмета Makita D-31778"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 41"

    "Стойка индикаторная магнитная , вылет 258мм, тонкая регулировка МВ/31F"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Диск для кустореза, Husqvarna SCARLETT 225-24 (1") 5784427-01"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 43"

    "Цепь CHAMPION 325"-1.5mm- 72 PRO (LP) (B058-LP-72E)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Масло смазочное бытовое, 100 мл, масленка REXANT 09-3941"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Масло цепное минеральное 80W90, для техники Huter, 1л 73/8/2/1"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 46"

    "Масло Mobil 5/30 3000 Super F-FE синтетическое 4 л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Леска PROFESSIONAL 3.0мм15м семиуг. Rezer 30392"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 48"

    "Масло 2Т для двухтактных двигателей,для техники Huter,1л 73/8/3/2"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 49"

    "Масло Лукойл супер 5/40 SG/CD п/синтетическое 1 л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 50"

    "Аккумулятор ПРАКТИКА 12В 1,5Ач NiCd (совместим с MAKITA) 031-655"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Аккумулятор для шуруповерта ДА-18ЭР 1,5Ач 18в"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "ПРАКТИКА 031-679 Аккумулятор для HITACHI 12В 1,5Ач NiCd в коробке (аналог EB12B/EB1214S/EB1214L/BCC1215)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Аккумулятор MAKITA 14.4В 1.3Ач NiCd (193985-8)"

    Кол-во: 1.000

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