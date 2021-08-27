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Наименование закупки
Приобретение ТМЦ, г.Челябинск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 10:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 351 239-97-15
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
korotysheva-lm@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коротышева Лариса Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ТМЦ, г.Челябинск
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 11:00 GMT +327.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221949Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ТМЦ, г.Челябинск
Начальная цена
205 198,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 454021, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.43аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Перечень ТМЦ в файле Заявка во вложении. Цена товара включает в себя стоимость доставки на склад покупателя. Требуется предложение только на весь перечень товаров. Требуется оригиналы товаров на все позиции. Аналоги не рассматриваются. Срок доставки на склад покупателя (г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д. 43а) не более 30 (Тридцати) календарных дней. Для МСП: Оплата Товара осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) Общей цены Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной. Для не МСП: Оплата Товара осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) Общей цены Договора в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 79.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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