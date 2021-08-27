Условия договора

Условия оплаты и доставки

Перечень ТМЦ в файле Заявка во вложении. Цена товара включает в себя стоимость доставки на склад покупателя. Требуется предложение только на весь перечень товаров. Требуется оригиналы товаров на все позиции. Аналоги не рассматриваются. Срок доставки на склад покупателя (г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д. 43а) не более 30 (Тридцати) календарных дней. Для МСП: Оплата Товара осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) Общей цены Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной. Для не МСП: Оплата Товара осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки: Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) Общей цены Договора в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной.