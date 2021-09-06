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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
КР 2021 1100232654
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 13:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Почтовый адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-64
Факс
Адрес электронной почты
vmv@umts.ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вострокнутов Михаил Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КР 2021 1100232654
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.09.2021 08:00 GMT +306.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221940Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КР 2021 1100232654
Начальная цена
924 091,41
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, айковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Цена продукции, указанная в спецификации к настоящему договору, включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Кол-во: 13.500
Кол-во: 1620.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 125.000
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