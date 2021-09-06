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    Главная / Торги / КР 2021 1100232654

    КР 2021 1100232654

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221940Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221940

    Наименование закупки

    КР 2021 1100232654

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 13:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-63-64

    Факс

    Адрес электронной почты

    vmv@umts.ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вострокнутов Михаил Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    КР 2021 1100232654

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 08:00 GMT +306.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221940Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КР 2021 1100232654

    Начальная цена

    924 091,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, айковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Цена продукции, указанная в спецификации к настоящему договору, включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный ESAB-СВЭЛ ОК 74.70 3.2ММ 350ММ 13.5КГ 7470323W00 НАКС"

    Кол-во: 13.500

    "Позиция 2"

    "Электрод сварочный ESAB-СВЭЛ ОК 74.70 4ММ 450ММ 18КГ 7470404W00 НАКС"

    Кол-во: 1620.000

    "Позиция 3"

    "Круг лепестковый торцевой КЛТ 180х22ММ Р60 (№25) Тип1"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 4"

    "Электрод сварочный ESAB-СВЭЛ ОК 53.70 2.5ММ 350ММ 13.5КГ 5370253W00"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Круг отрезной плоский Комет по металлу и нержавеющий стали 180х3.0х22ММ F41 A30S-BF 80М/С 13700132"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Круг лепестковый торцевой КЛТ 125х22.2ММ Р60"

    Кол-во: 125.000

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