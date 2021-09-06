Условия договора

Пермский край, айковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Цена продукции, указанная в спецификации к настоящему договору, включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции.