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    Главная / Торги / Поставка радиостанций на объект "Газопровод-отвод Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка радиостанций на объект "Газопровод-отвод Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221934Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221934

    Наименование закупки

    Поставка радиостанций на объект "Газопровод-отвод Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 10:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-01-69

    Факс

    Адрес электронной почты

    EBatalova@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка радиостанций на объект "Газопровод-отвод Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2021 14:00 GMT +310.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221934Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиостанций на объект "Газопровод-отвод Мишкино-Юргамыш-Курган с отводом на Куртамыш" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 162002, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Рабочая, д. 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершённой отгрузке Продукции до адреса Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиостанция приемо-передающая Нейва-РД 1Р32-С 162-169МГц"

    Кол-во: 3.000

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