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Наименование закупки
Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 09:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 8452 30-60-51
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
saroeg.dyagileva@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дягелева Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
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Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 23:00 GMT +326.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221932Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
Начальная цена
44 550 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 4050.000
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