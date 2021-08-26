Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221932Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221932

    Наименование закупки

    Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.dyagileva@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дягелева Ольга Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 23:00 GMT +326.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221932Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокладка витой пары UTP 5e, монтаж кабель-канала для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    44 550 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 4 пары Cat 5e бухта 305М OUTDOOR REXANT"

    Кол-во: 4050.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 263260
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    263260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    516 858
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить