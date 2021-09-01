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    Главная / Торги / Поставка устьевого блока подачи реагента для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Поставка устьевого блока подачи реагента для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221928Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221928

    Наименование закупки

    Поставка устьевого блока подачи реагента для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:49

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР.rar

    ТТ_Устьевой_блок_подачи_реагента_от_23.08.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устьевого блока подачи реагента для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:30 GMT +301.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221928Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устьевого блока подачи реагента для нужд филиала Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Начальная цена

    965 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Иркутская область, пгт. Магистральный, ул. Вокзальная, д. 13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Возможность поставки по гарантийному письму.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок подачи метанола во взрывоопасном исполнении БКО-Пульсар-МХ подача максимальная-63Л/ЧАС, давление нагнетания- 40МПА"

    Кол-во: 1.000

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