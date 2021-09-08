Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора). Заявка (заказ) на поставку партии товара должна быть оформлена по образцу, представленному в Приложении №3, и может быть направлена Грузополучателем посредством электронной или факсимильной связи по указанным в договоре адресам или номерам Поставщика соответственно. Заявка (заказ) считается согласованной в том случае, если на ней стоят подписи уполномоченных представителей Грузополучателя и представителя Поставщика. Срок согласования одной заявки – не более 3 (трех) рабочих дней с момента её получения Поставщиком. После отправки заказа (далее – основной заказ) и до его отгрузки Грузополучатель вправе изменять количество заказываемого товара (дозаказать любое количество товара, в том числе не вошедшего в основной заказ либо уменьшить его количество) путем направления Поставщику уточняющего заказа (далее – дополнительный заказ) или полностью отменить заказ. Поставщик в течение 1 (одного) дня с момента получения дополнительного (уточняющего) заказа обязан либо согласовать его и уведомить об этом Покупателя либо сообщить о невозможности его согласования полностью или частично. При этом Товар по основному (ранее сделанному) заказу, с учетом последующих корректировок на основании дополнительных (уточняющих) заказов, согласованных Сторонами, должен быть получен Грузополучателем полностью.