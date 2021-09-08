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    Главная / Торги / Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221918Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221918

    Наименование закупки

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:07

    Документация процедуры

    Договор_поставки_проект.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 922 458-83-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    ts.kuhar@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухар Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.09.2021 13:00 GMT +308.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221918Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    120 707,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, РФ, ЯНАО, г. Надым, 2(второй)проезд Склад №24 Хоз.товары, инвентарь Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора). Заявка (заказ) на поставку партии товара должна быть оформлена по образцу, представленному в Приложении №3, и может быть направлена Грузополучателем посредством электронной или факсимильной связи по указанным в договоре адресам или номерам Поставщика соответственно. Заявка (заказ) считается согласованной в том случае, если на ней стоят подписи уполномоченных представителей Грузополучателя и представителя Поставщика. Срок согласования одной заявки – не более 3 (трех) рабочих дней с момента её получения Поставщиком. После отправки заказа (далее – основной заказ) и до его отгрузки Грузополучатель вправе изменять количество заказываемого товара (дозаказать любое количество товара, в том числе не вошедшего в основной заказ либо уменьшить его количество) путем направления Поставщику уточняющего заказа (далее – дополнительный заказ) или полностью отменить заказ. Поставщик в течение 1 (одного) дня с момента получения дополнительного (уточняющего) заказа обязан либо согласовать его и уведомить об этом Покупателя либо сообщить о невозможности его согласования полностью или частично. При этом Товар по основному (ранее сделанному) заказу, с учетом последующих корректировок на основании дополнительных (уточняющих) заказов, согласованных Сторонами, должен быть получен Грузополучателем полностью.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство моющее нейтральное концентрированное жидкость Ecolab Maxx Brial2 5000МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Средство моющее кислотное жидкость Ecolab Maxx Into C2 для санузлов канистра 5000МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Средство моющее профессиональное жидкость Ecolab Oven cleaner power 5000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Средство для посудомоечных машин моющее жидкость Ecolab Topmatic 10000МЛ канистра"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Средство для посудомоечных машин концентрированное таблетки Ecolab Solid Clean M 4500Г 9070260"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Средство для ополаскивания для посудомоечной машины TOPRINSE HD 10Л жидкое арт. 9012820"

    Кол-во: 5.000

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