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Наименование закупки
Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 16:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 922 458-83-32
Факс
Адрес электронной почты
ts.kuhar@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухар Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.09.2021 13:00 GMT +308.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221918Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
120 707,99
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, РФ, ЯНАО, г. Надым, 2(второй)проезд Склад №24 Хоз.товары, инвентарь Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора). Заявка (заказ) на поставку партии товара должна быть оформлена по образцу, представленному в Приложении №3, и может быть направлена Грузополучателем посредством электронной или факсимильной связи по указанным в договоре адресам или номерам Поставщика соответственно. Заявка (заказ) считается согласованной в том случае, если на ней стоят подписи уполномоченных представителей Грузополучателя и представителя Поставщика. Срок согласования одной заявки – не более 3 (трех) рабочих дней с момента её получения Поставщиком. После отправки заказа (далее – основной заказ) и до его отгрузки Грузополучатель вправе изменять количество заказываемого товара (дозаказать любое количество товара, в том числе не вошедшего в основной заказ либо уменьшить его количество) путем направления Поставщику уточняющего заказа (далее – дополнительный заказ) или полностью отменить заказ. Поставщик в течение 1 (одного) дня с момента получения дополнительного (уточняющего) заказа обязан либо согласовать его и уведомить об этом Покупателя либо сообщить о невозможности его согласования полностью или частично. При этом Товар по основному (ранее сделанному) заказу, с учетом последующих корректировок на основании дополнительных (уточняющих) заказов, согласованных Сторонами, должен быть получен Грузополучателем полностью.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 5.000
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