Условия договора

Иркутская область, Иркутская область, пгт. Магистральный, ул. Вокзальная, д. 13. В строке грузополучатель указать: ООО «Строительно-Транспортная Компания» (в соответствии с договором оказания услуг № 20/733-Р от 01.10.2020). Конечный грузополучатель: филиал Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» адрес: Российская Федерация, 629800, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, улица Изыскателей, дом 53, КПП 890503001 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму