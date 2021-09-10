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    Главная / Торги / Поставка ЛФИ для Ноябрьского УИРС

    Поставка ЛФИ для Ноябрьского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221916Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221916

    Наименование закупки

    Поставка ЛФИ для Ноябрьского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:36

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ЛФИ для Ноябрьского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2021 14:00 GMT +310.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221916Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЛФИ для Ноябрьского УИРС

    Начальная цена

    560 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Иркутская область, пгт. Магистральный, ул. Вокзальная, д. 13. В строке грузополучатель указать: ООО «Строительно-Транспортная Компания» (в соответствии с договором оказания услуг № 20/733-Р от 01.10.2020). Конечный грузополучатель: филиал Ноябрьское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» адрес: Российская Федерация, 629800, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, улица Изыскателей, дом 53, КПП 890503001Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переводник безопасный БП 105-86 108.5ММ правого исполнения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Переводник безопасный БП 86-73 86.5ММ правого исполнения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Метчик ловильный МБУ 74-120 178.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Труболовка освобождающаяся типа Т Т-89 71.1ММ размер цанговых захватов 77-100.3ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Колокол ловильный 149 ЛК 124-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Овершот ОВ-149 149.2 127 114.3"

    Кол-во: 1.000

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