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    Главная / Торги / Поставка наборов для определения антител и медицинских расходных материалов

    Поставка наборов для определения антител и медицинских расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221913Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221913

    Наименование закупки

    Поставка наборов для определения антител и медицинских расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55028

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка наборов для определения антител и медицинских расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 22:00 GMT +326.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221913Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов для определения антител и медицинских расходных материалов

    Начальная цена

    1 116 099,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к SARS-Cov-2 12х8 определений АО Вектор-Бест Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M SARS-Cov-2 12х8 определений АО Вектор-Бест Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Игла трубчатая двусторонняя зеленая Improvacuter 21Gx1 1/2, 0.8х38мм 100ШТ для взятия крови"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 4"

    "Пробирка вакуумная Improvacuter с активатором свертывания и гелем пробка SCA стерильная неградуированная 8.5МЛ 16х100ММ 50ШТ пластик 624850212"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 5"

    "Наконечник к дозатору одноразовый Thermo Fisher Scientific полимерный 0.5-250МКЛ 52ММ 1000ШТ 9400302 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Наконечник к дозатору Thermo Fisher Scientific полипропилен 5-300МКЛ 52ММ 1000ШТ 9401362 Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Наконечник к дозатору одноразовый Thermo Fisher Scientific полимерный 100-1000МКЛ 71ММ 1000ШТ 9401032 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Пробирка микроцентрифужная МиниМед Эппендорф градуированная 1.5МЛ 500ШТ полипропилен 11005503 Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Электрод гель на нетканой основе одноразовый Ceracarta TopTrace NM 55 TNI для ЭКГ 55ММ 30ШТ Италия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Электрод хлорный для б/х аппарата Hitachi 902 03246353001 Roche Diagnostics GmbH Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Электрод калиевый для б/х аппарата Hitachi 902 10825441001 Roche Diagnostics GmbH Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Электрод натриевый для б/х аппарата Hitachi 902 10825468001 Roche Diagnostics GmbH Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Электрод сравнения референсный для б/х аппарата Hitachi 03149501001 Roche Diagnostics GmbH Германия"

    Кол-во: 1.000

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