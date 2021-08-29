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    Главная / Торги / Поставка батарей и модулей

    Поставка батарей и модулей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 23:0029.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221902Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221902

    Наименование закупки

    Поставка батарей и модулей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-31-94

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    amaiboroda@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майборода Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка батарей и модулей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 23:00 GMT +329.08.2021 23:0029.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221902Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка батарей и модулей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль питания Eltex РМ160-220/12 220В 160ВТ FC"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Преобразователь напряжения Форпост БПС-1000.04-220/48В-20А 220В 48В 20А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Источник питания резервированный Болид РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) 12В 2А 165х211х90ММ 223659"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Лампа для проектора 003-004808-01 Christie DHD600-G NSH 465ВТ с модулем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная APC APCRBC140 12В 5.5А.Ч 197х122х597ММ для ИБП"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная APC RBC55 12В 17А.Ч 142х173х183ММ для ИБП"

    Кол-во: 6.000

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