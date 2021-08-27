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    Главная / Торги / Поставка полотна холстопрошивного ХПП

    Поставка полотна холстопрошивного ХПП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221901Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221901

    Наименование закупки

    Поставка полотна холстопрошивного ХПП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:05

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Приложение___1___Форма_Спецификация.xls

    Приложение___2___Форма_Информация_о_цепочке_собственников.xls

    Приложение___3__Согласие_на_обработку_персональных_данных_ЦЭГ.docx

    Приложение___4___Форма_Декларация_СМСП.docx

    Приложение___5___Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Приложение___6___Реестр_контрагентов..docx

    Приложения___7___Особые_условия_и_Уведомление.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Контактный телефон

    +7 912 546-78-60

    Факс

    +7 8216 74-77-43

    Адрес электронной почты

    s.guzeeva@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузеева Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полотна холстопрошивного ХПП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221901Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полотна холстопрошивного ХПП

    Начальная цена

    183 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Типовой договор Заказчика с банковским сопровождением (приложение 5), особыми условиями (приложение 7,8). Оплата в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Ухтинский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно нетканое холстопрошивное ХПП хлопок 150СМ"

    Кол-во: 3750.000

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