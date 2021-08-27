Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Спец одежда

    Спец одежда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 06:3027.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221899

    Наименование закупки

    Спец одежда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 10:13

    Документация процедуры

    Карточка_предприятия.__с_01.01.2021г.Соловьиная_роща.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Юридический адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Почтовый адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Контактный телефон

    +7 8422 20-85-02

    Факс

    +7 8422 20-65-66

    Адрес электронной почты

    solov-roscha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агеева Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Спец одежда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 06:30 GMT +327.08.2021 06:3027.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спец одежда

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется по безналичному расчёту платежными поручениями путём перечисления заказчиком денежных средств на расчётный счёт поставщика, в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Адрес местонахождения

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм поварской. Цвет модель, фасон по согласованию с заказчиком, предварительная примерка. Размеры 50-54"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Халат медицинский. Современная модель. Цвет, фасон по согласованию с заказчиком, предварительная примерка. Размеры 52, 58"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Халат рабочий"

    Кол-во: 3.000

    Позвонить