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    Главная / Торги / 2367 МММ в Ростов на дону

    2367 МММ в Ростов на дону

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221895Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221895

    Наименование закупки

    2367 МММ в Ростов на дону

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 08:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 958 545-67-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bogdan.Lukash@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукаш Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    2367 МММ в Ростов на дону

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221895Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2367 МММ в Ростов на дону

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Аксайский район, п.Темерницкий, ул.Спортивная, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата без договора, по счету, в течение 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в стоимость тмц, работа в эдо

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ШВВП 2x0.5 2 жилы медь PVC 380В 0.5мм2"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 2"

    "Наконечник кабельный втулочный, изолированный, штыревой НШвИ 0.75-8 L14.3мм медь луженая 0.75мм2 PVC"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 3"

    "DIN-рейка перфорированная EKF adr-1.0 1000мм 35мм 7мм"

    Кол-во: 20.000

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