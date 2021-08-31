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    Главная / Торги / 218588

    218588

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221894Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221894

    Наименование закупки

    218588

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 08:34

    Документация процедуры

    Запрос_ЦИ_ЛОС_Лохино_24.08.2021_ЭТП_ГПБ.docx

    ЛСР__ПД__РД___ЛОС.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит

    Юридический адрес

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Почтовый адрес

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Контактный телефон

    +7 499 149-57-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi@gptp-granit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобов Сергей Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    218588

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221894Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    218588

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Лохино, улица Гранитная, владение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с предложением Исполнителя с НДС

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГПТП Гранит
    Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит

    Адрес местонахождения

    121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по строительству очистных сооружений дождевой канализации ПСК «Лохино», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Лохино, улица Гранитная, владение 1"

    Кол-во: 1.000

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