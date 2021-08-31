www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
218588
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 08:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Почтовый адрес
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Контактный телефон
+7 499 149-57-46
Факс
Адрес электронной почты
torgi@gptp-granit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобов Сергей Олегович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
218588
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221894Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
218588
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская область, Одинцовский район, Мамоновский сельский округ, деревня Лохино, улица Гранитная, владение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с предложением Исполнителя с НДС
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГПТП Гранит
Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит
Адрес местонахождения
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Кол-во: 1.000
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