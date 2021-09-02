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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Закупка товара: лист марки 08КП(ПС) ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 08:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-59-12
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Девятов Альберт Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка товара: лист марки 08КП(ПС) ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221891Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка товара: лист марки 08КП(ПС) ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90
Начальная цена
273 437,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В случае если место выборки находится на расстоянии не более 1200 км от склада Покупателя, находящегося по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 2, поставка товара осуществляется путем его выборки Покупателем, при этом Поставщик обязан погрузить товар в транспортное средство Покупателя. В случае если место выборки находится на расстоянии более 1200 км от склада Покупателя, доставка осуществляется за счет средств Поставщика. Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Кол-во: 2.500
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