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    Главная / Торги / Закупка Стеклотекстолитов, Текстолитов, Гетинаксов в количестве 273 кг.

    Закупка Стеклотекстолитов, Текстолитов, Гетинаксов в количестве 273 кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221878

    Наименование закупки

    Закупка Стеклотекстолитов, Текстолитов, Гетинаксов в количестве 273 кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 08:08

    Документация процедуры

    Форма_запроса_на_ЭТП_ГПБ_Текстолит.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Девятов Альберт Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Стеклотекстолитов, Текстолитов, Гетинаксов в количестве 273 кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Стеклотекстолитов, Текстолитов, Гетинаксов в количестве 273 кг.

    Начальная цена

    130 614,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеклотекстолит СТЭФ 1,5 мм (1020*1550мм)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Стеклотекстолит СТЭФ 2,0 мм (1020*1550мм)"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Стеклотекстолит СТЭФ 3,0 мм (1020*1550мм)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Стеклотекстолит СТЭФ 4,0 мм (1020*1550мм) в/с"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 5"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-1 0,5 мм (1020*1550мм) в/с"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-1 0,8 мм (1020*1550мм) в/с"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 7"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-1 1,0 мм (1020*1550мм)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-1 2,0 мм (1020*1550мм)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-1 10,0 мм (1020*1550мм)"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 10"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-У 2,0 мм (1020*1550мм)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-У 6,0 (1020*1550мм)"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 12"

    "Текстолит ПТК 10,0 мм в/с"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 13"

    "Текстолит ПТК 12,0 мм в/с"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Текстолит ПТК 20,0 мм в/с"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 15"

    "Текстолит ПТ 0,5 мм"

    Кол-во: 1.900

    "Позиция 16"

    "Текстолит ПТ 1,5 мм"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Текстолит ПТ 4,0 мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Текстолит Б 0,5 мм"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 19"

    "Текстолит Б 1,0 мм"

    Кол-во: 1.900

    "Позиция 20"

    "Текстолит А 1,0 мм"

    Кол-во: 1.900

    "Позиция 21"

    "Текстолит А 5,0 мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Гетинакс I 1c- 3.0 мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Гетинакс 1 4,0 мм"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 24"

    "Гетинакс 1 8,0 мм"

    Кол-во: 18.000

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