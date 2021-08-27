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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений по поставке шин

    Запрос ценовых предложений по поставке шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221873Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221873

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений по поставке шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 08:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Ярославль
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль

    Юридический адрес

    150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    Почтовый адрес

    1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    Контактный телефон

    +7 4852 79-78-12

    Факс

    +7 4852 79-78-99

    Адрес электронной почты

    f0307@rgk76.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Близнякова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос ценовых предложений по поставке шин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 15:00 GMT +327.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221873Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых предложений по поставке шин

    Начальная цена

    101 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ярославская область, 150014, г.Ярославль, ул.Рыбинская , д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в размере 100% осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями оригиналов первичных документов, подтверждающих приемку-передачу Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Ярославль
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль

    Адрес местонахождения

    150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Marshal MH12 215/65 R16 98 H летняя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Matador MP-30 Sibir Ice 2 SUV 215/65 R16 102 T зимняя XL шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Yokohama iceGuard Stud 225/60 R17 103 T зимняя XL"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Michelin Solus Eco KL21 225/60 R17 99 H всесезонная SUV / внедорожная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Автошина для легковых автомобилей Kumho Crugen Premium KL33 225/65 R17 102 V летняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Автошина для легковых автомобилей Hankook Dynapro i cept RW08 225/65 R17 101 Q зимняя"

    Кол-во: 4.000

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