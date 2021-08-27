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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запрос ценовых предложений по поставке шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 08:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Почтовый адрес
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Контактный телефон
+7 4852 79-78-12
Факс
+7 4852 79-78-99
Адрес электронной почты
f0307@rgk76.ru
Ф.И.О. контактного лица
Близнякова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых предложений по поставке шин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 15:00 GMT +327.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221873Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых предложений по поставке шин
Начальная цена
101 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ярославская область, 150014, г.Ярославль, ул.Рыбинская , д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в размере 100% осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями оригиналов первичных документов, подтверждающих приемку-передачу Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ярославль
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль
Адрес местонахождения
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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