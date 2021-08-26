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    Главная / Торги / Одежда верхняя

    Одежда верхняя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221868Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221868

    Наименование закупки

    Одежда верхняя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 08:06

    Документация процедуры

    Карточка_предприятия.__с_01.01.2021г.Соловьиная_роща.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Юридический адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Почтовый адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Контактный телефон

    +7 8422 20-85-02

    Факс

    +7 8422 20-65-66

    Адрес электронной почты

    solov-roscha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агеева Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Одежда верхняя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 23:00 GMT +326.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221868Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Одежда верхняя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется по безналичному расчёту платежными поручениями путём перечисления заказчиком денежных средств на расчётный счёт поставщика, в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Адрес местонахождения

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка зимняя мужская, современная модель, утеплитель/наполнитель холофайбер. Фасон цвет размер по согласованию с Закзчиком, индивидуальный подбор, предварительная примерка. Размеры от 40-50."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Куртка зимняя Женская, современная модель, утеплитель/наполнитель холофайбер. Фасон, цвет, размер по согласованию с Закзчиком, индивидуальный подбор, предварительная примерка. Размеры 44, 46, 50."

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Куртка демисезонная мужская, современная модель. Фасон, цвет, размер по согласованию с Закзчиком, индивидуальный подбор, предварительная примерка. Размеры 42, 46, 50."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Куртка демисезонная женская, современная модель. Фасон, цвет, размер по согласованию с Закзчиком, индивидуальный подбор, предварительная примерка. Размеры 40- 50."

    Кол-во: 9.000

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