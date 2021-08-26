www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Одежда верхняя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 08:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Почтовый адрес
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Контактный телефон
+7 8422 20-85-02
Факс
+7 8422 20-65-66
Адрес электронной почты
solov-roscha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агеева Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Одежда верхняя
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 23:00 GMT +326.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221868Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Одежда верхняя
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется по безналичному расчёту платежными поручениями путём перечисления заказчиком денежных средств на расчётный счёт поставщика, в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Адрес местонахождения
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 9.000
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