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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 20:0026.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221867

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 07:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)289583

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.V.Budkevich@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Будкевич Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 20:00 GMT +326.08.2021 20:0026.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, г.Кемерово, ул. Автозаводская, 10 ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    аванс 100% , доставка до указанного адреса. Доставку включить в стоимость товара (не прописывать доставку отдельной строкой). Обязательно выкладывать КП или Счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инструмента электромонтера КЭЗ КВТ НИИ-09 для работ под напряжением до 1000В 7шт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Сверло спиральное по металлу 3.3мм 65мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Сверло спиральное по металлу 4.2мм 75мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Сверло спиральное по металлу 5.5мм 93мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Сверло спиральное по металлу 6.5мм 101мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Сверло спиральное по металлу 8.5мм 117мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Полотно пильное ножовочное Banco 3906-300-24-100 для ручных ножовок L300мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Набор ключей гаечных комбинированных Зубр ОВК 27087-H12 6...22мм 12шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Набор ключей трубчатых Stayer 2719-H10 6...22мм 10шт"

    Кол-во: 1.000

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