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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ПАО Ростелеком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 09:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(383)2194061
Факс
Адрес электронной почты
svetlana.al.suvorova@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суворова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПАО Ростелеком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 20:00 GMT +327.08.2021 20:0027.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221865Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАО Ростелеком
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, ул. Северный проезд, 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 100.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 100.000
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