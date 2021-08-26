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    Главная / Торги / Поставка овощей и фруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Поставка овощей и фруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221860Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221860

    Наименование закупки

    Поставка овощей и фруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 07:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 73-14-11

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    gorodok56@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никифоров Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка овощей и фруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 22:00 GMT +326.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221860Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка овощей и фруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Начальная цена

    254 023,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460008, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 банковских дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Груши Аббат ГОСТ 16270-70, 21122-75"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Перец сладкий желтый ГОСТ 13908-68"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Перец сладкий зеленый ГОСТ 13908-68"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Перец сладкий оранжевый ГОСТ 13908-68"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Баклажан свежий ГОСТ 13907-86"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Кабачок свежий ГОСТ 31822-2012"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Яблоки свежие Гренни Смит КГ ГОСТ 21122-75"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Яблоки свежие красные КГ ГОСТ 21122-75"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Яблоки свежие зеленые КГ ГОСТ 21122-75"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Груши Конференция ГОСТ 16270-70"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Лимон калибр 56 свежие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Бананы свежие ТР ТС 021/2011"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Киви свежие КГ ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Виноград зеленый ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 свежий"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Ананас свежий Голд ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Помидоры тепличные ГОСТ 1725-85"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Помидоры свежие ГОСТ 1725-85"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 18"

    "Огурцы среднеплодные ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 19"

    "Огурцы тепличные ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 20"

    "Перец сладкий красный ГОСТ 13908-68"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Капуста белокочанная свежая ГОСТ 1724-85 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Свекла столовая свежая Россия ГОСТ 1722-85"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Морковь столовая свежая ГОСТ 1721-85"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Лук репчатый свежий ГОСТ 1723-86 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 25"

    "Картофель продовольственный свежий Продовольственный ГОСТ 7176-85 Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 26"

    "Салат свежий Листовой в горшочке ГОСТ 33985-2016"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Чеснок свежий ГОСТ 7977-87; 7569-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Редис красный свежий обрезной ГОСТ 659-81"

    Кол-во: 5.000

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