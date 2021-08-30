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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка извещателя охранного "Гюрза"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 07:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,
Почтовый адрес
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1
Контактный телефон
+7 3513 28-67-69
Факс
Адрес электронной почты
src@makeyev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка извещателя охранного "Гюрза"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 22:00 GMT +330.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221859Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка извещателя охранного "Гюрза"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 456320, Челябинская область, г. Миасс. Тургоякское шоссе, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 10 рабочих дней с даты поставки продукции (подписания УПД или ТН). Доставка за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГРЦ МАКЕЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГРЦ МАКЕЕВА"
Адрес местонахождения
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1
Кол-во: 1.000
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