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    Главная / Торги / Поставка извещателя охранного "Гюрза"

    Поставка извещателя охранного "Гюрза"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221859Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221859

    Наименование закупки

    Поставка извещателя охранного "Гюрза"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 07:36

    Документация процедуры

    Извещатель_охранный_периметровый_Гюрза.docx

    извещатель_ГЮРЗА.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П.МАКЕЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГРЦ МАКЕЕВА"

    Юридический адрес

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,

    Почтовый адрес

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1

    Контактный телефон

    +7 3513 28-67-69

    Факс

    Адрес электронной почты

    src@makeyev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка извещателя охранного "Гюрза"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 22:00 GMT +330.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221859Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка извещателя охранного "Гюрза"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 456320, Челябинская область, г. Миасс. Тургоякское шоссе, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 рабочих дней с даты поставки продукции (подписания УПД или ТН). Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГРЦ МАКЕЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГРЦ МАКЕЕВА"

    Адрес местонахождения

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический Гюрза-035ПЗ"

    Кол-во: 1.000

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