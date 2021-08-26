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    Главная / Торги / ПАО Ростелеком

    ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 20:0026.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221849Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221849

    Наименование закупки

    ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 05:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (383)2194061

    Факс

    Адрес электронной почты

    svetlana.al.suvorova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суворова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 20:00 GMT +326.08.2021 20:0026.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221849Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, ул. Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал 15x10мм PVC с замком двойным на коробе, крышке"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Кабель-канал с замком двойным 20x10мм PVC"

    Кол-во: 3000.000

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