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    Главная / Торги / Электрооборудование для ВЖК

    Электрооборудование для ВЖК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221832Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221832

    Наименование закупки

    Электрооборудование для ВЖК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-30

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Rakovetc.VA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Раковец Виталий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электрооборудование для ВЖК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221832Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование для ВЖК

    Начальная цена

    1 469 821,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Delta DT 6045 6В 4.5А.Ч"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Оповещатель комбинированный охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 ВЫХОД уличное исполнение пластиковый корпус 24В 0.2/2.2МА IP41 -25...+55ГРАД ЦЕЛЬС 300х100х20 ПАСН.425542.011 ТУ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Оповещатель пожарный световой внутренний настенный светодиодный КОП-25П Выход табло 12-36В 0.02А IP54 0.35КГ 300х100х25ММ пластмасса -50...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Источник питания резервированный вторичного электропитания РИП-24 исп.56(РИП-24-4/40М3-Р-RS) 150-200В 4/5А 40Ач -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС IP30 величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 200 450х400х210ММ 36КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Источник питания резервированный вторичного электропитания РИП-24 исп.56(РИП-24-4/40М3-Р-RS) 150-200В 4/5А 40Ач -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС IP30 величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более 200 450х400х210ММ 36КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Оповещатель пожарный световой адресный С2000-ОСТ исп.01 Выход 10.2-28.4В 0.013-0.025А IP41 0.24КГ 233х112х33ММ -30…+50ГРАД ЦЕЛЬС Болид"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания SKAT-UPS1000 65А.Ч 220В 1КВ.А с аккумуляторным отсеком УМБ3/120, 3 герметичные свинцово-кислотные АКБ 12В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Розетка силовая к электроплите пластиковая открытой установки БелТИЗ РА32-002+В32-001 32А 220В 1Р IP20 с заземлением белая"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 9"

    "Розетка брызгозащищенная наружная РА16-214 Л 16А 250В IP44 с заземлением"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель для открытой установки двухклавишный IEK Октава ВС20-2-0-ОБ 10А IP20 белый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель для скрытой установки с индикатором одноклавишный IEK Вега ВС10-1-1-ВБ 10А 220В IP20 белый EVV11-K01-10-DM"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 12"

    "Розетка скрытой проводки Schneider Electric Хит 16А 250В с заземлением 2 гнезда белая без шторок RS16-236-B"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 13"

    "Светильник встраиваемый накладной LED светодиодный Ledel L-office 32/30/Д/5,0K/02/УК(v2)/220AC/Standart 111203000852600 30ВТ 140-265В 5000К 3900ЛМ 57х592х592ММ УХЛ4 2.2КГ IP50 пластик +1...+35 класс защиты от поражения электрическим током II 60МЕС для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 14"

    "Светильник LED накладной Foton FL-LED LPO-PC-120 36ВТ 220В 6500К 3200ЛМ 1200х75х23ММ 0.24КГ IP20 металл/пластик угол излучения-140ГРАД для общего или акцентного освещения внутри помещений"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 15"

    "Светильник встраиваемый светодиодный Duray Байкал 96.8830.60-ДН11 1020718365 60ВТ 150-280В 3000; 4000; 5000; 6500К 8830ЛМ 147ЛМ/ВТ 595х595х40ММ 4.4КГ IP54 > 80 Ra сталь/алюминий -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС офисный"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 16"

    "Розетка силовая к электроплите пластиковая открытой установки БелТИЗ РА32-002+В32-001 32А 220В 1Р IP20 с заземлением белая"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Выключатель для открытой установки двухклавишный IEK Октава ВС20-2-0-ОБ 10А IP20 белый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Выключатель для открытой установки одноклавишный кнопочный пластиковый IEK Кварта ВСк10-1-0-ККм 10А IP20 кремовый"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 19"

    "Светильник встраиваемый накладной LED светодиодный Ledel L-office 32/30/Д/5,0K/02/УК(v2)/220AC/Standart 111203000852600 30ВТ 140-265В 5000К 3900ЛМ 57х592х592ММ УХЛ4 2.2КГ IP50 пластик +1...+35 класс защиты от поражения электрическим током II 60МЕС для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 20"

    "Светильник LED накладной Foton FL-LED LPO-PC-120 36ВТ 220В 6500К 3200ЛМ 1200х75х23ММ 0.24КГ IP20 металл/пластик угол излучения-140ГРАД для общего или акцентного освещения внутри помещений"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 21"

    "Светильник встраиваемый светодиодный Duray Байкал 96.8830.60-ДН11 1020718365 60ВТ 150-280В 3000; 4000; 5000; 6500К 8830ЛМ 147ЛМ/ВТ 595х595х40ММ 4.4КГ IP54 > 80 Ra сталь/алюминий -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС офисный"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 22"

    "Источник питания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/5 RS-R3 2Х12-Р БР 130-265/12В 2х12АЧ IP20 324х111х184ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Источник питания резервированный РИП-12 исп.56 12В 40Ач IP30 450х400х210ММ"

    Кол-во: 2.000

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