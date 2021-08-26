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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ

    Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 20:0026.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221795Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221795

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 17:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)6130197

    Факс

    Адрес электронной почты

    UVFedorovykh@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоровых Ульяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 20:00 GMT +326.08.2021 20:0026.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221795Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 144001, Московская обл., г.Электросталь, Криулинский проезд, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы оплачиваются в течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан противопожарный вентиляционных систем КПУ-1Н-О-Н-300х100-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0 МВ220 300х100ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Клапан противопожарный вентиляционных систем КПУ-1Н-З-Н-1500х1550-1хф-МВ220-вн-0-0-0-0-0-мрз МВ220 1500х1550ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Клапан противопожарный вентиляционных систем КПУ-1Н-О-В-355-2хф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0 ЭПВ220 355ММ"

    Кол-во: 1.000

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