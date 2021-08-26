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Наименование закупки
Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 17:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812)6130197
Факс
Адрес электронной почты
UVFedorovykh@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоровых Ульяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 20:00 GMT +326.08.2021 20:0026.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221795Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционного оборудования для Техперевооружения Московского УПХГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 144001, Московская обл., г.Электросталь, Криулинский проезд, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставленная партия Продукции и транспортные расходы оплачиваются в течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов предусмотренного Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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