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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка травы газонной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 17:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Контактный телефон
+7 843 272-37-25
Факс
Адрес электронной почты
p-stepanov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка травы газонной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221789Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка травы газонной
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул. 1-я Вольская д.2аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара по договору в соответствие с пунктом 1.1. Договора.Стоимость доставки включена в стоимость МТР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Кол-во: 800.000
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