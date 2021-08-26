Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка травы газонной

    Поставка травы газонной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221789Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221789

    Наименование закупки

    Поставка травы газонной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 17:41

    Документация процедуры

    Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань.pdf

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Проект_договора_с_Газпром_трансгаз_Казань_трава_ПЭН.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка травы газонной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221789Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка травы газонной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул. 1-я Вольская д.2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара по договору в соответствие с пунктом 1.1. Договора.Стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Семена газонной травы Газонная трава засухоустойчивая 20КГ 30% - овсяница тростниковидная, 10% - райграс пастбищный, 20% - овсяница луговая, 40% - овсяница красная"

    Кол-во: 800.000

    Позвонить