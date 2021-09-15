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    Главная / Торги / Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора

    Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221775Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221775

    Наименование закупки

    Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 17:31

    Документация процедуры

    ТЗ_ЛАБОРАТОРИЯ_Журавлева.DOCX

    3___ТФ_договора_на_поставку_с_открытыми_условиями_ЗК_06.01_03.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-22-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Zhuravleva@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.09.2021 11:00 GMT +315.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221775Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. 2-я Рейсовая, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты не менее 30 календарных дней. доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка для измерения СОЭ Microvette СВ200 18.1325 д/гематологии 0.2мл №50"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 2"

    "Штатив для определения СОЭ в капиллярной крови по методу Вестергрена Microvette 90.1091 СОЭ 10 гнезд полимерный №1 градуированный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Пакет с индикатором стерилизации ООО "ГЕМ" 534018K для автоклавирования 39х60СМ ПП №200"

    Кол-во: 1800.000

    "Позиция 4"

    "Штатив для крио и микропробирок М-500 153х71х53ММ ПП №1 50 гнезд 0.2МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Штатив для наконечников Greetmed 12005311 1000МКЛ пластик №1 100 гнезд"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Наконечник д/дозатора Ленпипет 9402152 1-10МЛ полимерный №40 без фильтра"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Наконечники полимерные одноразовые для автоматических пипеток типа Thermo Scientific 1-5 мл арт .9402052"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Штатив для пипеток дозаторов,3места"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Штатив для пипеток дозаторов,5мест"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Штатив д/дозаторов Ленпипет 147х290х290ММ металл, пластик №1 7 мест"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов д/определения АГ к возбудителям малярии 7-10Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Parasep д/проведения копрологических исследований 7-10Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 13"

    "Тест-система Гемоглобин тест-2 VEDALAB 4071 №20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Реагент контрольный Kontrollblod 16 Abnormal Low д/гематологии 1х3МЛ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов д/определения фибриногена в плазме крови 100 опр."

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени 100 опр."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Пробирка коническая 10мл.,16х100мм. полистерол"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Камера (слайд-планшет) для микроскопического исследования осадка мочи и других биологических жидкостей."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов для определения α-амилазы, IFCC метод (α-Amylase Kit, IFCC Method) 105-000847-00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы, IFCC метод (Alanine Aminotransferase Kit, IFCC Method) 105-000814-00"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы, IFCC метод (Aspartate Aminotransferase Kit, IFCC Method) 105-000815-00"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы, IFCC метод, АМП буфер (Alkaline phosphatase Kit, IFCC Modified Method) 105-000816-00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы, Зейц/IFCC метод (Gamma-Glutamyltransferase Kit, Szasz Method/IFCC stand) 105-000817-00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Набор для определения лактатдегидрогеназы, IFCC метод (Lactate Dehydrogenase Kit, IFCC Method) 105-000818-00"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Набор для определения билирубина прямого, DSA метод (Bilirubin Direct Kit, DSA Method) 105-000851-00"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Набор для определения билирубина общего, DSA метод (Bilirubin Total Kit, DSA Method) 105-000850-00"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 27"

    "Набор для определения креатинина, Ферментативный метод с саркозиноксидазой (Creatinine Kit, Sarcosine Oxidase Method) 105-004614-00"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 28"

    "Набор для определения общего белка, Биуретовый метод (Total Protein Kit, Biuret Method 105-000823-00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Набор для определения мочевины, УФ метод, уреаза-глутаматдегидрогеназа (Urea Kit, Urease-GLDH, UV Method) 105-000824-00"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Набор для определения мочевой кислоты, Уриказно-пероксидазный метод (Uric Acid Kit, Uricase-Peroxidase Method) 105-000848-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Набор для определения общего холестерина, Холестеролоксидаза-пероксидаза (Total Cholesterol Kit, CHOD-POD Method) 105-000820-00"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Набор для определения триглицеридов, GPO-POD метод (Triglicerides Kit, GPO-POD Method) 105-000821-00"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Набор для определения холестерина-ЛПНП, Прямое определение (LDL-Cholesterol Kit, Direct Method 105-000836-00"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 34"

    "Набор для определения холестерина-ЛПВП, Прямое определение (HDL-Cholesterol Kit, Direct Method) 105-000835-00"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 35"

    "Набор для определения гемоглобина А1с (HbA1c), ферментативный метод (Hemoglobin A1cKit, Enzymatic Assay Method) 105-001527-00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Набор для определения С-реактивного белка, метод иммунотурбидиметрии (C-Reactive Protein Kit, Turbidimetry Method) 105-000841-00"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Набор для определения кальция, Метод арсеназоIII (Calcium Kit, Arsenazo III Method) 105-000825-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Набор для определения железа (Fe), метод колориметрического анализа (Iron (Fe) Kit, Colorimetric Assay) 105-001583-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Сывороточный мультикалибратор (Multi Sera Calibrator) 105-001127-00"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 40"

    "Калибратор липидов (Lipids Calibrator) 105-001128-00"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Калибратор специфических белков (Specific Proteins Calibrator) 105-001129-00"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 42"

    "Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 1) 105-009117-0"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 43"

    "Набор контрольных материалов ClinChem multi control (уровень 2) 105-009118-00"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 44"

    "CD-80 детергент (1 литр х 1 105-000748-00"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 45"

    "Реакционные кюветы для анализатора BS-200E115-009569-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Универсальный дилюент"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 47"

    "Лизирующий реагент"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Лизирующий реагент"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Флуоресцентный краситель WDF"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Депротеинизатор"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 51"

    "Контрольный материал, уровень 1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Контрольный материал, уровень 2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 53"

    "Контрольный материал, уровень 3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Пробирка RusTech для забора капиллярной крови 200 мкл, EDTA K3, с капилляром (55мм) для забора крови GDC002EK"

    Кол-во: 500.000

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