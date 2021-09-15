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Наименование закупки
Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 17:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-22-13
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Zhuravleva@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.09.2021 11:00 GMT +315.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221775Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для лаборатории медико-санитарной части Аэропорта Внуково в соотвествии с Техническим заданием и Проектом договора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. 2-я Рейсовая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты не менее 30 календарных дней. доставка силами поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 480.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1800.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 500.000
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