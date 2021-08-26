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Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 17:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
t.mitrofanova@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Митрофанова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 00:00 GMT +326.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221767Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тверская область, Тверская обл. г. Кимры, ул. Ленина, д.111Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствиии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 500.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 16.000
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