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    Главная / Торги / Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221760Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221760

    Наименование закупки

    Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 16:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51741

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PerevozovMA@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перевозов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221760Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Начальная цена

    700 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», 416160, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы «Волгоград-Астрахань»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной, формы № ТОРГ – 12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект к редуктору DM-4 MSA AUER 10068173"

    Кол-во: 56.000

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