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Наименование закупки
Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 16:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51741
Факс
--
Адрес электронной почты
PerevozovMA@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перевозов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221760Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», 416160, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы «Волгоград-Астрахань»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной, формы № ТОРГ – 12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 56.000
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