Поставка комплекта к редуктору DM-4 для нужд Астраханского ГПЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной, формы № ТОРГ – 12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя.