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    Главная / Торги / Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737

    Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 16:0025.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221759Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221759

    Наименование закупки

    Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 17:01

    Документация процедуры

    макет_бирки_Ростелеком.jpg

    1737_наклейки_10х45.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 439-73-25

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Roman.Suslov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 16:00 GMT +325.08.2021 16:0025.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221759Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, 426028, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97 АО "ГК ЛогЛаб" - Склад 3PL Порсева Ольга Абугалеевна "8(3412)459-373 8 958 844 31 49 "Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад, без уведомления грузы на склад не принимаются. Заключение договоров суммой менее 100 т.р. не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бирка маркировочная 150x100x1мм Ростелеком"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Наклейка информационная, кабельная 10x45мм"

    Кол-во: 1000.000

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