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Наименование закупки
Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 17:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(831) 439-73-25
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
Roman.Suslov@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Роман Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 16:00 GMT +325.08.2021 16:0025.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221759Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бирок и наклеек для филиала в Р. Удмуртия по ЗнП 1737
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, 426028, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97 АО "ГК ЛогЛаб" - Склад 3PL Порсева Ольга Абугалеевна "8(3412)459-373 8 958 844 31 49 "Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад, без уведомления грузы на склад не принимаются. Заключение договоров суммой менее 100 т.р. не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 200.000
Кол-во: 1000.000
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