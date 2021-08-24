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    Главная / Торги / Закупка удлинителя и указателей для Саратовского филиала по ЗнП 1722

    Закупка удлинителя и указателей для Саратовского филиала по ЗнП 1722

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 11:0024.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221749Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221749

    Наименование закупки

    Закупка удлинителя и указателей для Саратовского филиала по ЗнП 1722

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 16:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 439-73-25

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Roman.Suslov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка удлинителя и указателей для Саратовского филиала по ЗнП 1722

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 11:00 GMT +324.08.2021 11:0024.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221749Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка удлинителя и указателей для Саратовского филиала по ЗнП 1722

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, "г. Саратов, поселок Дубки, участок № 6 (на расстоянии 4,5 км западнее поселка) ""Девон-Альянс"" " ООО "Девон-Альянс" - Склад 3PL Мишланова Лидия Флюровна "(3412) 459311; (3412)427 976 +7 958 552 94 72 "Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад, без уведомления грузы на склад не принимаются. Заключение договоров суммой менее 100 т.р. не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удлинитель электрический силовой Glanzen EB-50-010 00012297 4 розет. 50м с заземлением 16А 3x2.5мм2 220В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Указатель напряжения контактный УВН-10Э СЗ ET-UVN109 6000...10000В"

    Кол-во: 2.000

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