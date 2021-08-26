Поставка расходных материалов для стерилизации для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

Поставка расходных материалов для стерилизации для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры либо способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12 (для СМСП).

Условия оплаты и доставки

Не указан

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Требования к документации

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Запчасть к оборудованию стерилизационному Кассета 10113 для плазменного стерилизатора "STERRAD 100S", Фасовка: 5 шт в упаковке" Кол-во: 10.000

"Позиция 2" "Индикатор стерилизации тест-полоска д/стерилизаторов мед. СТЕРРАД 50, 100S, 200, NX 1ШТ" Кол-во: 7.000

"Позиция 3" "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 350ММ 70М" Кол-во: 5.000

"Позиция 4" "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 420ММ 70М" Кол-во: 5.000

"Позиция 5" "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 250ММ 70М" Кол-во: 5.000

"Позиция 6" "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 500ММ 70М" Кол-во: 5.000

"Позиция 7" "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 150ММ 70М" Кол-во: 5.000

"Позиция 8" "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 200ММ 70М" Кол-во: 5.000