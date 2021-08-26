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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для стерилизации для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка расходных материалов для стерилизации для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221742Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221742

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для стерилизации для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 16:48

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-30

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    sa.bondarenko@yamburg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для стерилизации для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 08:00 GMT +326.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221742Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для стерилизации для нужд филиала МСЧ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    840 580,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п.ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры либо способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12 (для СМСП).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть к оборудованию стерилизационному Кассета 10113 для плазменного стерилизатора "STERRAD 100S", Фасовка: 5 шт в упаковке"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Индикатор стерилизации тест-полоска д/стерилизаторов мед. СТЕРРАД 50, 100S, 200, NX 1ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 350ММ 70М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 420ММ 70М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 250ММ 70М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 500ММ 70М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 150ММ 70М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Материал для стерилизации Рулон плоский Клинипак для паровой,газовой,плазменной и радиационной стерилизации нетканый материал Тайвек/пленка 200ММ 70М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Картридж HAWO 6.813.104 для принтера"

    Кол-во: 2.000

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