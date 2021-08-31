Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка теплосантехнических материалов

    Поставка теплосантехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221712Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221712

    Наименование закупки

    Поставка теплосантехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 12:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-20

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    k.shishkanyuk@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишканюк Ксения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка теплосантехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221712Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплосантехнических материалов

    Начальная цена

    1 941 575,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край , пгт.Ильский , ул. Нефтяников 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС-1 с регулятором давления РДБК-1-50/35 0.6МПа 0.2КПА Ду20/20ММ ТУ 4859-022-12213528-05"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Держатель с защелкой для труб DKC 32ММ пластик серый 51032"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Смеситель для ванн душевой ЭКОНОМ латунь хромированная, картридж 40мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Умывальник (раковина) Santek Бриз подвесной полукруглая керамика 500х360х165ММ белый WH110451"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Мешок фильтровальный гидрофобный нетканое полипропиленовое волокно 100х60СМ 100Г/М2 ООО Сибэлкон Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Угольник 90° PPR 20ММ под сварку белый Valfex 10108020"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Угольник 90° PPR 25ММ белый Valfex"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 8"

    "Угольник 45° PPR 32ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Воздухоотводчик Ду15"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Клапан обратный пружинный муфтовый КН220-16-050 латунный Ду50 Ру16"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Смеситель для мойки кухонный Оптима ОВ4102 латунь марки HPb 57-3 (медь от 57%, свинец до 3%) 40ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр для воды Brita PURITY C150 Комплект 5 для фильтрации воды 145Л/Ч +4...+30ГРАД ЦЕЛЬС 1.97-8.49АТМ 3/8" 13х13.7х42.3СМ 1.88КГ 1001943"

    Кол-во: 7.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80858
    147-18 Топчев фильтр
    147-18 Топчев фильтр
    80858
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    5 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Волго-Вятское ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 84224
    Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по...
    84224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить