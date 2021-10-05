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    Главная / Торги / Поставка пиломатериала

    Поставка пиломатериала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2021 10:0005.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221686Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221686

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 15:30

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    ТЗ_на_пиломатериал.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 427-09-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergei.Monakhov@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Монахов Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пиломатериала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.10.2021 10:00 GMT +305.10.2021 10:0005.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221686Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская обл., г. Королёв, ул. Богомолова, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней, а если Поставщик является СМСП – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД, при наличии счета от Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "доска обрезная профилированная, сорт 2, сосна, 40х150х6000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Доска обрезная 2 сорт 50x150x6000ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 11.000

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    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
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    Ямало-Ненецкий автономный округ
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