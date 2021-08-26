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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 08:3026.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221662Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221662

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 15:36

    Документация процедуры

    Расчет_НМЦ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    (47375) 3-33-05

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    r.maluzhenko@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабаев Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 08:30 GMT +326.08.2021 08:3026.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221662Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ

    Начальная цена

    154 254,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, Российская Федерация, Воронежская обл. г. Острогожск 4., индекс 397854, филиал "ООО Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор с вязкостной муфтой КАМАЗ-ЕВРО 710мм (дв.740.13,740.30,740.31) Технотрон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Патрубок радиатора КАМАЗ 6520-1303026"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий воздушный КАМАЗ ЕВРО-2 ЭФВ721-1109560-10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный 721-1109560-30 КАМАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр патрона осушителя Wabco 432.410.222.7"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Радиатор охлаждения УАЗ 3741-1301010-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляный УАЗ 406.1012005-02"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Наконечник рулевой тяги трапеции УАЗ-3160 левый 452-3414057"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Наконечник рулевой тяги правый УАЗ-3163 469-3414056 ООО УАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Колодки тормозные передние УАЗ-3160,Хантер,Патриот АДС 3160-3501090 4ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Шрус поворотного кулака Спайсер длинный левый УАЗ 3162-00-2304061-000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Шрус поворотного кулака Спайсер короткий правый УАЗ 3162-00-2304060-000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Сцепление УАЗ в сборе 624318609"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Ремень генератора 1703 КАМАЗ-Евро (Rubena) 6РК1703"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Ролик натяжной приводного ремня 9527-1307220 КАМАЗ-Евро"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр топливный тонкой очистки IVECO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр масляный JX808/LF3349/65.05510.5009/C5704"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Свечи зажигания BRISK DR17YC SUPER комплект 4ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Фильтр масляный 2992544 Iveco EuroTech MT 180 E 24"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Колодка тормозная ГАЗ 3302 задняя 3302-3511800 1 комплект (4шт)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Радиатор УАЗ Патриот 31631А-1301010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Радиатор охлаждения ДВС УАЗ-3163 Патриот"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "сцепление в сборе 4061-3906605 ДВ-406, 409, 402 ГАЗель, УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Ремкомплект привода ГРМ 405/406/409 Евро-2 стандарт ГАЗ 406.3906625-14"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Ремень привода 6РК-2100 УАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Стартер 6002.3708000 ГАЗ, УАЗ ЗМЗ 2КВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Фильтр масляный УАЗ 406.1012005-02"

    Кол-во: 4.000

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