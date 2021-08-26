www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 15:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
(47375) 3-33-05
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
r.maluzhenko@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабаев Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 08:30 GMT +326.08.2021 08:3026.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221662Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автозапчастей для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГ
Начальная цена
154 254,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Воронежская область, Российская Федерация, Воронежская обл. г. Острогожск 4., индекс 397854, филиал "ООО Газпром трансгаз Москва" Острогожское ЛПУМГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.