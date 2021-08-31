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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка пломб номерных пластиковых_МТО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 16:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
(732)6-42-52
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
kvaskov.ae@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Квасков Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пломб номерных пластиковых_МТО
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221642Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пломб номерных пластиковых_МТО
Начальная цена
8 480,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 108824, г. Москва, Поселение Рязановское, с. Остафьево, аэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 2.000
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