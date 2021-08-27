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    Главная / Торги / Поставка подшипников

    Поставка подшипников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221640Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221640

    Наименование закупки

    Поставка подшипников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:35

    Документация процедуры

    Тех._задание_подшипники_ГОСТ_7242_81.docx

    договор_27_97_ТП.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-56-36

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.snab@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрченко Николай Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подшипников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 11:00 GMT +327.08.2021 11:0027.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221640Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, 601909, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 180300 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Подшипник 180301 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Подшипник 180302 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник 180303 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Подшипник 180304 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Подшипник 180305 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник 180306 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Подшипник 180307 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 20.000

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