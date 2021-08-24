Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка конвекторов для Пензенского филиала

    Закупка конвекторов для Пензенского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 10:0024.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221638Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221638

    Наименование закупки

    Закупка конвекторов для Пензенского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-40-45 доб. 79023420007

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lv.kuvshinova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Любовь Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка конвекторов для Пензенского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 10:00 GMT +324.08.2021 10:0024.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221638Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка конвекторов для Пензенского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г.Пенза,ул.Нейтральная,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка силами поставщика до адреса.Оплата 15 рабочих дней с даты поставки(для МСП)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический Electrolux ECH/AG2 2000EF"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ЮСК"
    Ценовой запрос № 78158
    ТО и ТР ГТС
    ТО и ТР ГТС
    78158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Ценовой запрос № 78389
    Тепловентиляторы
    Тепловентиляторы
    78389
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    29 617
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 82072
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    82072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    8 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 84147
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    84147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    348 627
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84366
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    84366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    332 498
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 84635
    Радиатор масляный. 31
    Радиатор масляный. 31
    84635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    3 432
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить