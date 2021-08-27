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Наименование закупки
Поставка асфальта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 14:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
Почтовый адрес
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Контактный телефон
7-475-784087
Факс
Адрес электронной почты
goncharov_nv@tog.tmb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Николай Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка асфальта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221636Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка асфальта
Начальная цена
99 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тамбовская область, Самовывоз со склада Поставщика в г. Тамбове.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалтерском учете").
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Адрес местонахождения
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Адрес местонахождения
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Кол-во: 20.000
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