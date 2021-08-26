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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 14:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Почтовый адрес
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Контактный телефон
+7 83164 6-31-68
Факс
+7 83164 6-31-23
Адрес электронной почты
kuzpni@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пануров Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 14:00 GMT +326.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221634Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
8 900,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, Воротынский район, п. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором и документацией закупки, по согласованию с заказчиком. Характеристики товара прописаны в комментариях
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
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