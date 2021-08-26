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    Главная / Торги / Поставка задвижек шиберных

    Поставка задвижек шиберных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 06:0026.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221630Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221630

    Наименование закупки

    Поставка задвижек шиберных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка задвижек шиберных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 06:00 GMT +326.08.2021 06:0026.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221630Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек шиберных

    Начальная цена

    1 473 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская обл., ЯНАО, 446 км автодороги Сургут-Салехард, ООО "Газпром добыча Ноябрьск" КГП (Комсомольский газовый промысел) ЦКРС № 1 Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после получения товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка шиберная DN65 PN70МПА сталь ЗМС 65х70ХЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка шиберная DN100 PN35МПА сталь ручная фланцевая ХЛ1 ЗМС-100х35 ХЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Задвижка шиберная с невыдвижным шпинделем DN65 PN21МПА сталь ручная L=591ММ природный газ, нефть, газоконденсат... -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС фланцевая ХЛ ЗМС-65х21/35 ХЛ ГОСТ 28919-91, ГОСТ Р51365-2009 с КОФ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Задвижка шиберная DN50 PN21МПА 30ХМЛ фланцевая ХЛ ЗМС-50х21-К1-ХЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Задвижка шиберная DN50 PN35МПА 30ХМЛ фланцевая ХЛ ЗМС-50х35-К1-ХЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Задвижка шиберная DN80 PN35МПА сталь ЗМС 80х35-К1-ХЛ кольцо 136.5ММ"

    Кол-во: 2.000

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    22.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    290 940
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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