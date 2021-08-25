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    Главная / Торги / поставка ИБП+ кабель питания

    поставка ИБП+ кабель питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221624Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221624

    Наименование закупки

    поставка ИБП+ кабель питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 41-51430

    Факс

    Адрес электронной почты

    viktoriya.taushanova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушанова Виктория Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ИБП+ кабель питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 12:00 GMT +325.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221624Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ИБП+ кабель питания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи ул. Воровского, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету производится по факту поставки товара на склад покупателя в течении 7 (семи) календарных дней. (Факт поставки подтверждается подписанной Товарной накладной Торг 12 или УПД),стоимость доставки прошу включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMC1000I-2URS 2 аккумулятора 9А·ч 1000ВА 230В 4xIEC 320 C13"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кабель питания, производитель: APC, партномер/артикул: AP9870, назначение: для подключения ИБП, длина: 2.5м, тип входного соединения: IEC-320-C13, тип выходного соединения: IEC-320-C14, сечение жил: 1мм2, материал жил: медь, ток: 10А, материал изоляции: PV"

    Кол-во: 2.000

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