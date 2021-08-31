Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленный товар производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, УПД (товарной накладной). Поставщик одновременно с товарной накладной обязан предоставить Покупателю счет и счет-фактуру. Срок поставки Товара – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, срок сборки Товара – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара..