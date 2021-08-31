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    Главная / Торги / Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)

    Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221619Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221619

    Наименование закупки

    Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:29

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставка_мебели__с_актом_вып.работ_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-28-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.dvortsova@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дворцова Евгения Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221619Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)

    Начальная цена

    29 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, УПД (товарной накладной). Поставщик одновременно с товарной накладной обязан предоставить Покупателю счет и счет-фактуру. Срок поставки Товара – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, срок сборки Товара – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара..

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диван офисный с подлокотниками трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline металлокаркас/деревянный брус/фанера пенополиуретан хромированные опоры ООО МК "ФОРМА" Россия"

    Кол-во: 1.000

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