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Наименование закупки
Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 14:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-28-66
Факс
Адрес электронной почты
e.dvortsova@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дворцова Евгения Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221619Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дивана трехместного Карелия (Характеристики: диван офисный с подлокотниками (трехместный классический Evroforma Карелия Д3 2020х890х870ММ черный экокожа Euroline)
Начальная цена
29 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный товар производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, УПД (товарной накладной). Поставщик одновременно с товарной накладной обязан предоставить Покупателю счет и счет-фактуру. Срок поставки Товара – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, срок сборки Товара – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара..
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 1.000
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