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Наименование закупки
Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 14:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Контактный телефон
+7 495 513-83-87
Факс
Адрес электронной почты
denis.khasanov@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221615Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, город Королёв, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Кол-во: 1.000
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