Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования

    Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221615Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221615

    Наименование закупки

    Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:20

    Документация процедуры

    Запрос_ценового_предложения.pdf

    ТЗ_1_410_2019_погрузчик.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ "ЭНЕРГИЯ" ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Контактный телефон

    +7 495 513-83-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    denis.khasanov@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221615Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрогидравлического вилочного трехрамного погрузчика грузоподъемностью 5 тонн и высотой подъема 4 800 мм, для подъема и транспортировки технологического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, город Королёв, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрогидравлический вилочный трехрамный погрузчик"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить